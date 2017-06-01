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Продукты и цены

Если у вас уже есть работающий сайт на базе InstantCMS2, то необходимо выбирать нужный вам медиа-каталог, который вы установите в качестве компонента.

Премиум компоненты для InstantCMS

InstantVideo2
6900 Р
  • Бессрочная лицензия
  • Для одного домена**
  • Бесплатно для поддоменов
  • 24 месяца обновлений*
InstantVideo
4100 Р
  • Бессрочная лицензия
  • Для одного домена**
  • Бесплатно для поддоменов
  • 12 месяцев обновлений*
iAudio
2600 Р
  • Бессрочная лицензия
  • Для одного домена**
  • Бесплатно для поддоменов
  • 24 месяца обновлений*

Дополнительные продукты и услуги

InstantMedia Server

- Скрипт мультисерверности для InstantVideo
- Бессрочная лицензия для одного домена
- Бесплатная поддержка 1 год
- Бесплатные обновления*

Узнать больше 2900 Р

Услуга установки скрипта

Если у вас возникли трудности при развертывании любого из наших скриптов, мы можем профессионально установить и настроить их на вашем сервере. Эта услуга не включает в себя настройку сервера.

Узнать больше 600 Р

Услуга настройки сервера

Если ваш сервер не отвечает техническим требованиям для выбранного продукта, мы можем профессионально настроить его. Мы работаем гарантировано только с Debian, Ubuntu и подобными.

Узнать больше 1900 Р

Продление технической поддержки

Если у вас закончилась техническая поддержка, а вам необходима помощь, вы можете продлить ее на год. После продления для вас вновь будет открыт доступ на форум и общение с техподдержкой по email.

2000 Р
* в рамках первой цифры версии. При измении первой цифры версии возможно
льготное обновление с доплатой в разницу с новой ценой продукта.
** возможна последующая смена домена за цену, равную 10% от текущей стоимости