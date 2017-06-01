Продукты и цены
Если у вас уже есть работающий сайт на базе InstantCMS2, то необходимо выбирать нужный вам медиа-каталог, который вы установите в качестве компонента.
Премиум компоненты для InstantCMS
- Бессрочная лицензия
- Для одного домена**
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Бесплатно для поддоменов
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24 месяца обновлений*
- Бессрочная лицензия
- Для одного домена**
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Бесплатно для поддоменов
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12 месяцев обновлений*
- Бессрочная лицензия
- Для одного домена**
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Бесплатно для поддоменов
-
24 месяца обновлений*
Дополнительные продукты и услуги
InstantMedia Server
- Скрипт мультисерверности для InstantVideo
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2900 Р
- Бессрочная лицензия для одного домена
- Бесплатная поддержка 1 год
- Бесплатные обновления*
Услуга установки скрипта
Если у вас возникли трудности при развертывании любого из наших скриптов, мы можем профессионально установить и настроить их на вашем сервере. Эта услуга не включает в себя настройку сервера.
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600 Р
Услуга настройки сервера
Если ваш сервер не отвечает техническим требованиям для выбранного продукта, мы можем профессионально настроить его. Мы работаем гарантировано только с Debian, Ubuntu и подобными.
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1900 Р
* в рамках первой цифры версии. При измении первой цифры версии возможно
Продление технической поддержки
Если у вас закончилась техническая поддержка, а вам необходима помощь, вы можете продлить ее на год. После продления для вас вновь будет открыт доступ на форум и общение с техподдержкой по email.
2000 Р
льготное обновление с доплатой в разницу с новой ценой продукта.
** возможна последующая смена домена за цену, равную 10% от текущей стоимости